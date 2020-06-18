شكرا لقرائتكم طارق العشري: احتاج 10 أيام لإعادة اللاعبين إلى أوزانهم الطبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري المدير الفني للمصري إن هدفه يتمثل في إعادة الفريق البورسعيدي لمكانته الطبيعية والمنافسة على البطولات.

أضاف العشري خلال حواره ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة "أون تايم سبورتس" :"هدفي هو النجاح مع المصري والمنافسة على البطولات".

تابع العشري :" لن أوافق على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في الصيف المقبل، بل نحتاج لتدعيم الفريق بصفقات سوبر، حال فتح باب القيد".

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أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته البالغة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وأضاف :"بدأنا في المصري في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة النشاط الرياضي مرة أخرى"، موضحا :"احتاج 10 أيام من أجل إعادة اللاعبين إلى أوزانهم الطبيعية".