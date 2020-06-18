شكرا لقرائتكم محمد مصيلحي يفاوض مرتضى منصور على الهواء: الاتحاد عايز أحمد رفعت وسيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على فتح خط مفاوضات مع نظيره المستشار مرتضى منصور لرئيس نادى الزمالك على الهواء لضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما.
ووجه محمد مصيلحي له الدعوة لزيارة النادي قائلا : أدعوك لزيادة نادى الاتحاد هنا في الإسكندرية في القريب العاجل، فرحب رئيس الزمالك خلال مداخلتهما الهاتفية لقناة الزمالك ، ورد عليه قائلا : محمد مصيلحي حدودتة إسكندرانية وابن بلد ، والزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا.
وواصل رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، الذى حرص على تخصيص وقت الحلقة لضيوف نادى الاتحاد السكندري يوسف حمدي لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق ، ومحمد عمر ", مدرب ولاعب الفريق السابق، قائلا إن محمد عمر تحت أمر الاتحاد السكندري طول الوقت، وفى أي زمن يلبي نداء الفريق .
كماتمنى مصيلحي الشفاء لنجلة خالد الغندور ، وهنأ المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بعيد ميلاده ، وشكره على احتفالية قناة الزمالك بمئوية الاتحاد السكندري.
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