شكرا لقرائتكم أشرف زكي: اتمنى عودة عمر جابر للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، آمين صندوق نادي الزمالك، إنه يتمنى عودة عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الى صفوف الزمالك بداية الموسم الكروي المقبل.
وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عمر جابر أحد أبناء الزمالك وأتمنى عودته من جديد إلى قلعة ميت عقبة، وهو لاعب مميز ومهم".
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