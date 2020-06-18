شكرا لقرائتكم أسوان: لم نتفاوض مع حازم إمام.. ولسنا حقل تجارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن نادي أسوان لم يفاوض حازم إمام كما ردد البعض في الآونة الأخيرة.

وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نفاوض حازم إمام فهو لا يمتلك الخبرات الكافية وأسوان ليس حقل تجارب لكي يفاوض حازم إمام"

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وتابع: "يتم عرض علينا بعض الأسماء ولكننا لم نفاوض أي مدرب حتى الآن ولكن بداية الأسبوع المقبل سيشهد تطورا كبيرا في ذلك الملف"

وأتم: "هناك اجتماع يومي الخميس والجمعة على أن يكون حسم ملف المدير الفني يوم السبت وسيكون صاحب خبرات كبيرة وهي النقطة الأهم"