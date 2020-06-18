أشرف زكي: الزمالك لا يعاني من أزمات مالية والنادي كان اوضتين وصال

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه نادي الزمالك لا يعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الزمالك كبير وقادر على تخطي الأزمة المالية بشأن فيروس كورونا، ولا نعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق".

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وتابع: "الزمالك كان اوضتين وصالة وكنت بغير من أندية الجزيرة والصيد لكنه تحول لاكبر نادي في مصر، ومخدتش رأي حد في مسألة ترشحي للزمالك واللاعبين السابقين فرحوا بهذا القرار".