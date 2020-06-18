«أزمة أخلاقية جديدة»..صحفية يونانية تدعي تحرش «عمرو وردة» بها وتنشر رسائله عبر إنستجرام

كشف تقارير صحفية يونانية عن فضيحة تحرش جديدة للاعب عمرو وردة لاعب المنتخب المصري وفريق باوك اليوناني، بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

وبحسب موقع "onsports.gr" اليوناني، فإن وردة التقى الصحفية الحسناء صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، وتعرف عليها.

ونشرت الشبكة بعض الرسائل المسربة بين وردة وإحدى الصحفيات اليونانيات المتخصصة في أخبار نادي أولمبياكوس، والتي كان يحاول مغازلتها من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حسب ما نشرته الصحفية.

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وأكدت الشبكة أن عمرو وردة من المعروف عنه انجذابه الدائم للجنس الآخر ولا يتردد أبدًا في مغازلتهن سواء في الحقيقة أو الإنترنت.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب رسائل لوردة، حيث سبق وحدث الأمر نفسه عندما كان اللاعب في معسكر منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتسبب حينها في هجوم واسع ضده ومطالب باستبعاده.

