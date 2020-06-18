شاهد أول ظهور لأحمد فتحى وزوجته بعد شفائها من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحمد فتحى، نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، مع زوجته نورا إسماعيل بعد تعافيها من فيروس كورونا، وأكدت المسحة الثالثة التى أجرتها أسرة أحمد فتحى تعافيهم التام بعد إصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرطا أساسيا قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى، فى الوقت الذي كانت قد أثبتت المسحة الثانية تعافيهم أيضاً، بينما جاءت المسحة الثالثة لتأكيد تعافيهم بشكل كامل.
وحرص "ميدو كاتس" صديق أحمد فتحى على زيارته فى المنزل للاطمئنان على سلامته وسلامة الأسرة، كما التقط أول صورة للاعب بيراميدز الجديد وزوجته بعد تعافيها من فيرس كورونا.
وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى، حيث اطمأن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه، وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.
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