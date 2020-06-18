شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يجدد مفاوضاته مع الزملك لاستمرار رفعت وسيسيه فى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحي رئيس نائب الاتحاد السكندري على فتح خط مفاوضات جديد مع نظيره مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الهواء لضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما، كما وجه محمد مصيلحي له الدعوة لزيارة النادي قائلا : أدعوك لزيادة نادى الاتحاد هنا في الإسكندرية في القريب العاجل، فرحب رئيس الزمالك خلال مداخلتهما الهاتفية لقناة الزمالك، ورد عليه قائلا: محمد مصيلحي حدوتة إسكندرانية، والزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا.

وتمنى مصيلحي الشفاء لنجلة خالد الغندور ، وهنأ مرتضى منصور رئيس الزمالك بعيد ميلاده ، وشكره على احتفالية قناة الزمالك بمئوية الاتحاد السكندري.

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