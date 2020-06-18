مصيلحي يجدد مفاوضاته مع الزملك لاستمرار رفعت وسيسيه فى الاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحي رئيس نائب الاتحاد السكندري على فتح خط مفاوضات جديد مع نظيره مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الهواء لضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما، كما وجه محمد مصيلحي له الدعوة لزيارة النادي قائلا : أدعوك لزيادة نادى الاتحاد هنا في الإسكندرية في القريب العاجل، فرحب رئيس الزمالك خلال مداخلتهما الهاتفية لقناة الزمالك، ورد عليه قائلا: محمد مصيلحي حدوتة إسكندرانية، والزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا.
طلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى من الجهاز الإدارى بالفريق سرعة مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة المتواجدين فى بلادهم منذ توقف النشاط الكروى فى مصر لتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مصر فور فتح المجال الجوى للإنضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بالأمس بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .
ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب 4 محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية
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