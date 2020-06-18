شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب: حسام البدري وراء عدم مشاركتي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، أن الفريق الأحمر تحت قيادة كارتيرون واجه حربا من بعض الشخصيات الرياضية، مضيفا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 انه نجح في حجز مكان أساسي في الأهلي مع كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة الحمراء ، مؤكدا ان الأهلي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بسبب الإرهاب من قبل الجماهير التونسية.

وعن رحيله من الأهلي اكد اسلام محارب ان حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي سبب عدم مشاركته المستمرة مع الأهلي مؤكدا : البدري استخدمني كورقة بديلة في المباريات، ونجحت في المباريات التي شاركت فيها

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من ناحية اخري ، أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب ان قرار الدولة بعودة الدوري قرار مدروس بعناية ويراعي جميع الظروف الطارئة، وأضاف محمد عادل في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : مطلبنا باستكمال الدوري ليس له علاقة بمركزنا في جدول الترتيب لأنه من الوارد انهاء المسابقة خارج المربع الذهبي، مضيفا ان هناك 4.5 مليون يعملون في قطاع الرياضة، فكيف نطالب بالغاء الموسم ولا ننظر لهؤلاء، وقال المشرف العام علي المقاولون ان: الفيفا منح الحكومات حق تقرير مصير النشاط الرياضي ولا يجب الحديث عن فكرة التدخل الحكومي.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أنه تلقى عرضاً شفهياً من النادي الأهلي خلال زيارته اليوم الأربعاء، للقلعة الحمراء قبل حضور اجتماع اللجنة الخماسية في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عودة النشاط الرياضي ولائحة الاتحاد، وقال محسن صلاح في تصريحات لـ"الخليج 365": شرفت بدعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لزيارة القلعة الحمراء قبل التوجه إلى مقر اتحاد الكرة، لشرب "فنجان قهوة"، وخلال جلستنا تحدث معي بيبو على ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى الأهلي، ومازلنا ندرس الأمر".