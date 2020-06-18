شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: لا أعلم سبب تجاهلى لتدريب المنتخب و"جوزيه" له مكانة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى من استبعادة الدائم من الترشحات لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية، معتبرا أنه من الصعوبه اختيار أحد من خارج الأهلى و الزمالك لتولى قيادة الفراعنة.

وأضاف طارق العشرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى لفريق الاهلى السابق له مكانة خاصة لديه بسبب العلاقة القوية التى تربطهم خلال فترة تواجدة فترة معايشة مع الفريق الاحمر وأنه دائم الحديث معه و أعطاء بعض الخبرات و الفكر التدريبى الذى يتعامل بيه مع اللاعبين .

Advertisements

ومن ناحية أخرى أشار طارق العشرى أن لاعبى المصرى البورسعيدى سوف يخضعون الى عمل مساحات قبل العودة الى التدريبات الجماعية السبت المقبل .

نجح الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى فى الإتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى على خلفية إيقاف القيد بناء على قرار من الاتحاد الدولى على خلفية الحكم الذى صدر ضد النادى بسبب عدم دفع المستحقات المالية للاعب الإيفوارى الشيخ موكورو لناديه الأسبق هلال الأبيض السودانى

ومن المقرر أن يعقد مسئولو المصرى جلسة عن طريق الكونفرانس بصحبة المحامى الدولى نصر عزام المكلف بإدارة تلك القضية فى الإتحاد الدولى عقب إجازة عيد الفطر لإنهاء الأمر قبل فتح باب القيد الصيفى حتى يتثنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع اللاعبين الذي يرغب فى التعاقد معهم .