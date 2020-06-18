شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلب استعادة باسم علي في صفقة بيع طاهر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو المقاولون العرب من نظرائهم في الأهلي استعادة باسم علي بشكل نهائي في صفقة بيع طاهر محمد طاهر للأهلي، بجانب استعارة لاعب اخر بخلاف المقابل المادي، خاصة وأن باسم علي كان أحد نجوم الذئاب قبل انتقاله للأهلي موسم 2014 مع الثنائي محمد فاروق ومحمد رزق، وتألق باسم علي بقيمص الأهلي طوال الفترة الماضية قبل أن يخرج معاراً للجونة هذا الموسم.

واستغل محمود الخطيب رئيس الأهلي عقده جلسة أمس الأربعاء مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل، المشرف على الكرة لأنهاء صفقة طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ويرغب مسئولو الأهلي في حسم طاهر محمد طاهر بعدما حصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب منذ أسابيع قليلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة مع نظرائهم فى قلعة ذائب الجبل فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين، بجانب رغبة اللاعب التى سيكون لها دور بالتأكيد فى إنهاء الأمور سريعاً.

ورفض مسئولو الأهلي وضع شرط جزائي في عقد شراء طاهر رغم اشتراط اللاعب ذلك حتى يتثنى له الرحيل حال تلقيه عرض احتراف مميز وهو الأمر الذي تحفظت عليه لجنة التخطيط بالنادي واصرت على عدم وجوده، وفضل طاهر عرض الأهلي عن العروض الأخرى التي وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوربا ومن أندية محلية أيضا، ومن المقرر أن يفتح الأهلي خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمي حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر.

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