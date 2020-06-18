شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى يدخل ترشيحات خلافة مجدى عبد العاطى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أسامة عرابى نجم الأهلى الأسبق ضمن سلسلة المرشحين لقيادة فريق أسوان خلفا لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق للفريق الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق اعتراضا على تأخر صرف المستحقات المادية للاعبين عقب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى فى كل بلدان العالم .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، وأحمد كشري نجم الأهلى الأسبق، يعدان من ضمن الأسماء المرشحة لتولي الإدارة الفنية لنادي أسوان خلال الفترة المقبلة .

كان مجدي عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطي دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.