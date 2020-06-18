شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف علي الكرة بالمقاولون: فيفا منحت الحكومات حق تقرير المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن قرار الدولة بعودة الدوري قرار مدروس بعناية ويراعي جميع الظروف الطارئة، مضيفا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : مطلبنا باستكمال الدوري ليس له علاقة بمركزنا في جدول الترتيب لأنه من الوارد انهاء المسابقة خارج المربع الذهبي، مضيفا أن هناك 4.5 مليون يعملون في قطاع الرياضة، فكيف نطالب بالغاء الموسم ولا ننظر لهؤلاء، وقال المشرف العام علي المقاولون أن الفيفا منح الحكومات حق تقرير مصير النشاط الرياضي ولا يجب الحديث عن فكرة التدخل الحكومي.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أنه تلقى عرضاً شفهياً من النادي الأهلي خلال زيارته اليوم الأربعاء، للقلعة الحمراء قبل حضور اجتماع اللجنة الخماسية في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عودة النشاط الرياضي ولائحة الاتحاد، وقال محسن صلاح في تصريحات لـ"الخليج 365": شرفت بدعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لزيارة القلعة الحمراء قبل التوجه إلى مقر اتحاد الكرة، لشرب "فنجان قهوة"، وخلال جلستنا تحدث معي بيبو على ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى الأهلي، ومازلنا ندرس الأمر".

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أضاف رئيس المقاولون: لا أجد أن هناك ما قد يعرقل الصفقة تربطنا علاقة طيبة جداً بمحمود الخطيب والنادي الأهلي، فقط مسألة وقت منتظرين العرض الرسمي من الأهلي والعرض المالي الذي سيقدمه للنادي، ورأي الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس ولا أزمة لدينا في الموافقة على عرض الأهلي إذا كان مناسباً".