شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين إنه تربى داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل، وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية : "الجوهري الصغير هو من قام بضمي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وكنت ضمن المشجعين لحظة سقوط المدرجات في مباراة ديربي كاونتي".ـ، وتابع: "أنا مشجع متعصب للزمالك لكني أحترم الجميع وكنت أنتظر الخطيب وانا صغير في الشارع وحضرت مباراة اعتزال علي ابو جريشة في التتش، والفن والرياضة هي القوة الناعمة وسلاح صد العديد من المشاكل".

وشدد أشرف زكي أن هدفه هو عودة النشاط الفني مرة أخرى وعلى الدولة أن تبحث عن حلول مبتكرة لعودت، مضيفاً :"توقعت أن يخرج الزمالك منتصراً في فبراير الأسود علي الترجي والأهلي، وعلي الجميع أن يتكاتف من أجل البلد و أناشد مجلسي الزمالك والاهلي بعمل مبادرة من أجل مصر".

وأكد أشرف زكي إنه قام بالحديث مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وقام بتهدئته بشأن أحد برامج المقالب فى شهر رمضان، بعدما أوضح له أن فكرة البرنامج ترفيهية، معلقاً :"طارق حامد تقبل العقوبة بعد ظهوره فى البرنامج بصدر رحب..مرتضي منصور متابع جيد للدراما ومعجب جداً بمسلسل ليالينا ٨٠.. ومعظم نجوم الفن والغناء".

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.