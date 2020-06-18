شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد : اختاروني في الزمالك مدير كرة لأني وجه جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف حسين السيد حارس مرمي الزمالك الأسبق ومدير الكرة السابق بالفريق انه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه تولي منصب مدير الكرة في الزمالك مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايناسيو، وأضاف حسين السيد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 انه تم اختياره في هذا المنصب لانه وجه جديد علي اللاعبين وسيتمكن من تطبيق اللوائح الداخلية للفريق باكمل وجه.

وشدد حسين السيد علي أن الصربي نيبوشا المدير الفني للزمالك الأسبق لم يكن يستمع لنصائح معاونيه وكان يتخذ قرارات دون الاستماع لنصائح من أحد، مضيفا أن سبب رحيل نيبوشا عن الزمالك هو عدم تجانسه فكريا مع طبيعة اللعب في الدوري المصري

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من ناحية اخري أكد أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك ونقيب الممثلين إنه تربى داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل، وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية : "الجوهري الصغير هو من قام بضمي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وكنت ضمن المشجعين لحظة سقوط المدرجات في مباراة ديربي كاونتي".ـ، وتابع: "أنا مشجع متعصب للزمالك لكني أحترم الجميع وكنت أنتظر الخطيب وانا صغير في الشارع وحضرت مباراة اعتزال علي ابو جريشة في التتش، والفن والرياضة هي القوة الناعمة وسلاح صد العديد من المشاكل".

وشدد أشرف زكي أن هدفه هو عودة النشاط الفني مرة أخرى وعلى الدولة أن تبحث عن حلول مبتكرة لعودت، مضيفاً :"توقعت أن يخرج الزمالك منتصراً في فبراير الأسود علي الترجي والأهلي، وعلي الجميع أن يتكاتف من أجل البلد و أناشد مجلسي الزمالك والاهلي بعمل مبادرة من أجل مصر".

وأكد أشرف زكي إنه قام بالحديث مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وقام بتهدئته بشأن أحد برامج المقالب فى شهر رمضان، بعدما أوضح له أن فكرة البرنامج ترفيهية، معلقاً :"طارق حامد تقبل العقوبة بعد ظهوره فى البرنامج بصدر رحب..مرتضي منصور متابع جيد للدراما ومعجب جداً بمسلسل ليالينا ٨٠.. ومعظم نجوم الفن والغناء".