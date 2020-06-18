شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ينعي كمال عتمان بطل قصة الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بيانا رسميا نعي خلاله كمال عتمان المدير الفني الاسبق للفريق قائلا :" ينعي مجلس إدارة طلائع الجيش واللاعبين والجهاز الفني والإداري الراحل كمال عتمان أحد أبناء القوات المسلحة ضابطا مشهود له بالكفاءة ومدربا يتميز بالاخلاص والولاء كان سببا رئيسيا في صعود الطلائع لدوري الأضواء والشهرة بعدما كان مدربا للفريق في القسم الثالث والثاني ، ويدعو النادي للراحل بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان" .

ومن جانبه، قال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365:"فقدنا انسان ذو اخلاق جميلة ، وفقدنا مدرب قلما يجود الوسط الكروي بموهبته وننعي انفسنا رحيل كمال عتمان".. وتوفي أمس الأربعاء كمال عتمان المدير الفني السابق لنادي الإنتاج الحربي والسكة الحديد والعديد من الأندية الأخرى، ولعب كمال عتمان في صفوف نادي السكة الحديد في الستينيات وتواجد مع المنتخب العسكري.

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ويملك كمال عتمان سيرة ذاتية رائعة بعدما قام بتدريب أندية طلائع الجيش والانتاج الحربي والمنصورة والشمس والسكة الحديد وغيرها من الأندية علاوة علي تحقيقه إنجازات بالجملة خلال مشواره سواء لاعبا أو مدربا والصعود مع طلائع الجيش للدوري الممتاز.

فى شأن مختلف، أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.