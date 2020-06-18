شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: الزمالك كان أوضتين وصالة وتمنيت اعتزال السعيد وفتحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف زكي، أمين صندوق الزمالك أن ناديه لا يعاني من أي أزمات مالية على الاطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا، وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك كبير وقادر على تخطي الأزمة المالية بشأن فيروس كورونا، ولا نعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق".، وتابع أشرف زكي : "الزمالك كان اوضتين وصالة وكنت بغير من أندية الجزيرة والصيد لكنه تحول لاكبر نادي في مصر، ومخدتش رأي حد في مسألة ترشحي للزمالك واللاعبين السابقين فرحوا بهذا القرار".

وعن مفاوضات نادي الزمالك مع عمر جابر، لاعب الفريق الأبيض سابقًا ولاعب بيراميدز الحالي، شدد: "عمر جابر أحد أبناء الزمالك وأتمنى عودته من جديد إلى قلعة ميت عقبة، وهو لاعب مميز ومهم".

وكشف أشرف زكي أنه يحب حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي ويحب متابعته بشكل دائم داخل وخارج الملعب، معلقاً :"حسين الشحات لاعب مميز ومتواضع، وبكيت بشدة بعد رؤيتة يقبل قدم أمه علي الهواء وهو لاعب كبير ومتواضع".، وعن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد، أشار أشرف زكي إلى أنه كان يتمنى استمرار الثنائي في صفوف النادي الأهلي واختتام مسيرتهم الكروية داخل القلعة الحمراء.

Advertisements

وأكد أشرف زكي إنه لن يستطيع الابتعاد عن عمله الأساسي كممثل، معلقاً : "هيطلعوا عليا لقب صاحب الفضل بسبب روجينا زوجتي بعد الدور الذي ظهرت به في مسلسل البرنس".