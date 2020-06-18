هل تخطط إدارة بيراميدز لتمديد عقد كينو لتفادى خسائر بيعه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبوط أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى بسبب جائحة فيرس كورونا، دفعت إدارة نادى بيراميدز لدراسة تمديد تعاقد البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق المُعار لنادى الجزيرة الإماراتي، من أجل تفادى الخسائر المادية التى قد تٌلحق بالنادى جراء بيعه فى الوقت الراهن، وكذلك الخسائر التى قد تُلحق باللاعب خاصة فى قيمته التسويقية وراتبه الذى سيتقاضاه من النادى الجديد.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة تدرس فى الوقت الحالى التفاوض مع كينو الذى سنتهى تعاقده مع الفريق السماوى بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد تعاقده لمدة موسم أخر، حتى يصبح مرتبطًا بعقد سارى لمدة موسمين مع بيراميدز، مع تجديد إعارته لنادى الجزيرة الإماراتى أو أى فريق أخر فى الموسم الجديد، لحين تمكن إدارة بيراميدز من تسويق اللاعب بسعر جيد، وعدم الإضطرار من بيعه بثمن "بخس" فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها معظم أندية العالم.

أوضح المصدر، أن الاتجاه السائد داخل إدارة بيراميدز حاليًا هو تأجيل الاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائى، والانتظار للموسم الجديد، شرط أن يوافق اللاعب على تمديد تعاقده، حتى تتمكن الإدارة من تسويقه بأعلى سعر ويربح النادى واللاعب من جراء تلك الصفقة، حيث سيتم إغراء اللاعب بالحصول على مقابل مادى أكبر فى حالة وعدم الرحيل فى الوقت الحالى والانتظار لحين تحسن الحالة الاقتصادية لبعض الأندية ومن ثم بيعه بسعر مناسب.

إدارة نادى بيراميدز تواجه صعوبة فى تسويق كينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب ضخامة المقابل المادى الذى حددته الإدارة من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، فى الوقت الذى تعانى فيه جميع أندية العالم من الناحية الاقتصادية بسبب انتشار فيرس كورونا.

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مبالغة بيراميدز فى المقابل المادى المطلوب لبيع كينو، دفعت إدارة النادى الأهلى للتراجع عن فكرة ضم اللاعب البرازيلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، فى الوقت الذى تلقت فيه إدارة بيراميدز عرضًا من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع كينو مقابل 3 ملايين يورو، وطلب بيراميدز الحصول على 10 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "Uol" البرازيلية، إن نادي مينيرو أتلتيكو البرازيلي توصل خلال المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع كينو فى الموسم المقبل، وقدم عرضا بقيمة ثلاثة ملايين يورو من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن بيراميدز طلب 10 ملايين يورو للتنازل عن ماركوس كينو نهائيا إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها جميع الأندية فى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا قد تخفض قيمة اللاعب البرازيلى، فهل تضطر إدارة نادى بيراميدز لتخفيض تسعرية بيع كينو بعد تلك الظروف؟.

وكان كينو أحد العناصر الاساسية فى بيراميدز، وشارك معهم فى الكثير من المباريات، نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه كينو مع بيراميدز منذ التعاقد معه وحتى الرحيل الى الجزيرة الاماراتى على سبيل الاعارة.

شارك اللاعب مع بيراميدز فى 33 مباراة منها 32 بالدورى وواحدة بكأس مصر، سجل 10 اهداف وصنع 11 لزملائه فى الفريق، ولم يحصل سوى على انذاران فقط خلال ارتدائه قميص الفريق السماوى.