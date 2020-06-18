شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجارم: أحرزت بطولتيّ كأس مصر على حساب الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال عبد الفتاح الجارم لاعب الاتحاد السكندري السابق، أنه تمكن من احراز بطولتي كأس مصر مع الاتحاد على حساب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما نجح الفريق في الفوز عليهم في المباراة النهائية .. وقال لاعب الاتحاد السكندري السابق في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، "كعبنا كان عالي على الأهلي بس والزمالك بيكسبنا في جيلي، وأحرزت هدف الفوز في مرمى الأهلي في سنة 1976 في مباراة 2-1 وتوجنا بالكأس" .
وأضاف الجارم، "الجماهير حملونا ساعة على الاعناق في زفة لما كسبنا الاهلى في الكأس من محطة مصر بالإسكندرية حتى الشاطبي في ساعة زمن على الأقل" .
وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد عقد اجتماعا بفرع النادى بسموحة بحضور طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم بالنادى، عبد الجليل إمام مدير الكرة، جاسر شمس المدير التنفيذى ، أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و بعض قيادات الجهاز التنفيذى بالنادى .
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