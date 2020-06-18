شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف : عودة الدوري مستحيل فنياً.. وكيف سنطبق التباعد بين اللاعبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يري طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن استئناف بطولة الدوري العام هذا الموسم يعتبر مستحيل فنياً ووقائياَ مؤكداً أن الجميع في الاتحاد متضرر من توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا .. وأضاف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، في مدخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، مفيش مقارنة بين عودة اللاعبين فى الدوريات الأوروبية والدوري المحلي ، مشيراً إلي أن هناك فارق في اللياقة كبير جدا وكذلك طرق التدريبات والعلاج وأيضا فنيا في المهارات.

وأكد مدرب الاتحاد السكندري أن هناك صعوبة كبيرة فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت الحالي خصوصا حال الإصابة لم يتم تحديد مستشفيات للعلاج، وكيف سنطبق التباعد بين اللاعبين ، علاوة على إننا نحتاج تحليل pcr وتحليلات دورية مرة على الأقل أسبوعيا للجميع وصحة الناس أهم.

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وقال يوسف أن مصلحة الفريق في هذا الموسم وتقدم مركزه إلى السادس تقتضى استكمال المسابقة ولكن المصلحة العام أهم ، مضيفا أنا متضرر واللاعبين والإدارة من توقف النشاط الرياضي ولكن الجميع قلق من الإصابة بكورونا .

وشدد طلعت يوسف ، علي أنه يجب عقد جلسة بين المدربين ورؤساء الأندية لطرح رؤيتهم في عودة الدوري.