شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد أزارو: اللاعب لم يتلق أى عروض ويعود للأهلي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو، إن الأوضاع في المغرب باتت جيدة بشأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، وقال البوزيدي في تصريحات تلفزيونية: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم"، وعن وليد أزارو، علق : "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري، وعليه فإنه من المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم فيتبقى موسم في عقد اللاعب".

وأجل مسئولو الأهلي جهودهم في ملف تسويق المغربي وليد أزارو بعد الموافقة على طلب الأخير بمد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر المقبل، عقب اعلان قرار استئناف الدوري السعودي والذي من المنتظر أن ينتهي في الموعد المذكور، وينص عقد إعارة ازارو للاتفاق علي عودة اللاعب مطلع شهر يوليو المقبل الا ان جائحة كورونا تسببت في تعطيل كل دوريات العالم وبالتالي سيمتد الموسم في السعودية حتي شهر أكتوبر المقبل في الوقت الذي اكد الاتحاد الدولي فيفا أن مد اعارة اللاعبين لابد أن يتم بالتراضي بين الأندية وهو ما حدث في ملف إعارة ازارو.

من جانبه أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن ناديه لم يتلقي عروضاً رسمية لضم المغربي وليد آزارو، موضحاً أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول تلقي الاهلي عروضاً رسمية من أندية عربية وأوربية لضم المهاجم المغربي غير صحيح.