مرتضى بعد تصريحاته بشأن تتويج الأهلي بالدوري: قلنا الموسم كأن لم يكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لم يقل أنه لا يمانع إعلان النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، مشيراً إلى أن بطولة الموسم الحالي كأنها لم تكن.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أنا لم أقل أن الأهلي هو بطل الموسم الحالي للدوري".

وأوضح رئيس الزمالك: "الدوري هذا العام كأن لم يكن وهذا ما كتبناه في المذكرة، ولا يوجد ترتيب بالدوري".

وأضاف: "سيتم اعتماد ترتيب الموسم الماضي للدوري، بمعنى أن الأهلي سيذهب لبطولة أفريقيا لأنه بطل المسابقة، ومعه الزمالك لأنه الوصيف، والكونفدرالية سيتواجد بها المصري وبيراميدز".

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وتابع مرتضى منصور: "الثلاث نقاط التي تم خصمها من نادي الزمالك بسبب عدم لعبنا لمباراة الأهلي في الدوري، والقرارات التي اتخذت كأنها لم تكن أيضاً".

وأتم رئيس الزمالك: "كل ناد يدافع عن حقوقه، ولكن هناك صعود لأندية الدرجة الثانية لأنهم تعبوا".

وصرح مرتضى منصور لقناة صدى البلد في وقت سابق أن هناك مذكرة من الأندية التي ترفض استكمال الدوري تقر بأنها لا تمانع من تتويج الأهلي بلقب 2019-2020.