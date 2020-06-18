"حسرة رونالدو واحتفالات في الشوارع".. لقطات من تتويج نابولي بالكأس أمام يوفينتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج فريق نابولي مساء يوم أمس الأربعاء باللقب السادس له من بطولة كأس إيطاليا هذه المرة على حساب نظيره يوفينتوس الذي يحمل 13 لقباً من البطولة ذاتها.

عدم حضور الجماهير للمباراة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 لم يمنع أنصار نابولي من الاحتفال في الشوارع.

ورصيدت كاميرات المصوريين بعد المباراة لقطات حزن لكريستيانو رونالدو بعدما هُزموا أمام نابولي بركلات الترجيح في مباراة كانت ربما تضيف له إنجاز جديد مع السيدة العجوز.

يُمكنكم مشاهدة هذه الصور بمطالعة الألبوم أعلاه: