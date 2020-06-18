محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
حقق فريق مانشستر سيتي انتصاراً هاماً على نظيره آرسنال بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وعادت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مرة أخرى، بعد توقفها لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان نادي ليفربول يراقب المباراة عن قرب، خاصة أن خسارة مانشستر سيتى أمام آرسنال، كانت ستعطي الريدز فرصة لتحقيق لقب البريميرليج الغائب منذ 30 عاماً، إذا فاز ليفربول أمام إيفرتون في المباراة التي تجمعهما الأحد المقبل.
ولكن فوز مانشستر سيتي رفع رصيده إلى النقطة 60 بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، وبذلك سيحتاج ليفربول إلى تحقيق 6 نقاط خلال الـ9 جولات المتبقية للظفر بلقب البريميرليج الغائب منذ 30 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتصار مانشستر سيتي.. ما يحتاجه ليفربول ليُتوج بالدوري الإنجليزي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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