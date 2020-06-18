لجنة مسابقات رابطة الإمارات: إلغاء الدوري لسببين.. و12 ناديا رفضوا استكماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طه محمد عزت مدير لجنة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة الإماراتية، أن الرابطة وضعت أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم، الأول في شهر إبريل، والثاني في شهر مايو، قبل الوصول لشهر يونيو.

وأوضح عزت في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن من الصعب اللعب في تلك الفترة بسبب درجة الحرارة العالية والرطوبة.

وأضاف: "12 ناديا من أصل 14 رفضوا استكمال المسابقة هذا الموسم، بعد النقاش حول استكماله في شهر أغسطس".

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وأعلن اليوم الأربعاء، مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، عدم استكمال منافسات الموسم الجاري من البطولات المحلية في محاولات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب على القرار للموسمين الحالي والقادم، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي بهذا الخصوص.

ولم تذكر الرابطة في بيانها أيًا ما يتعلق بتحديد بطلًا للمسابقات التي تقرر إلغاءها، أو آلية الصعود إليها والهبوط منها.

ومن جانبه، أعلن اتحاد الكرة الإماراتي الدعوة لاجتماع مجلس إدارة طارىء غدًا الخميس، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمصير المسابقات المحلية.