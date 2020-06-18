الطويلة يطالب بتتويج الأهلي بالدوري لإعداد الموسم الأفضل بتاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

طالب محمد الطويلة رئيس نادي النجوم اف سي، بتحقيق مبدأ الجدارة في كافة درجات الدوري، بعد تطبيقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الموسم.

وأضاف الطويلة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "مرتضى منصور رئيس الزمالك اعترف بنفسه بأحقية الأهلي في التتويج هذا الموسم".

وأكمل: "يجب تعويض الأهلي لخسائره في حالة إلغاء الدوري، وبدء التجهيز لإعداد أفضل نسخة في تاريخ مصر في نفس الموعد الذي حددته الدولة".

وأوضح: "نحن لسنا ضد عودة النشاط ولكن نتناقش حول آلية العودة فقط.. آلية التنفيذ ليس حق الدولة ولكنه مسؤولية الاتحاد".

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وأردف: "ما يهمنا عودة كرة القدم ولكن لابد من المنطقية"

وشهد مقر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، جلسة بين أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني بحضور ١١ نادي هي النجوم والزرقا ومنتخب السويس وبتروجيت والداخلية وسيراميكا كليوباترا والنصر وجمهورية شبين والمريخ وكوكاكولا والترسانة ومسؤولي اللجنة الخماسية.

وحدث خلاف رغم الاتفاق على كافة الأمور بسبب فراغ أبيض، حيث طالبت الأندية بأن يكون هذا الفراغ مظللا حتى لا يم إضافة أي مواد أخرى.

وعلق على ذلك الطويلة: "الجنايني قال لنا اتأكدوا اننا عمرنا ما يكون عندنا سوء نية".