محارب يتحدث عن "إرهاب" نهائي الترجي وقنابل الصوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أكد إسلام محارب نجم نادي الجونة الحالي والأهلي السابق، أن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي 2018 خسره الفريق الأحمر بسبب ما وصفه اللاعب بـ"الإرهاب".

وقال محارب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "خسرنا بسبب الإرهاب لمدة 4 أيام متواصلة، وفي طريقنا للملعب تم قذفنا بقنابل الصوت، والطوب.. وأصيب هشام محمد بـ10 غرز".

وأضاف: "لو مباراة الترجي أعيدت مليون مرة عمرنا ما نخسر بالشكل دا، كسبنا الترجي في دور المجموعات 1-0 على ملعبهم فكيف لا نتعادل على الأقل في النهائي".

كما عدد أسباب الخسارة بالنهائي أمام الترجي: "كان عندنا فريق كامل غائب بسبب الإصابة: علي علول وأحمد فتحي وهشام محمد ومحمد نجيب، ووليد أزارو، ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومؤمن زكريا، بالإضافة لإصابة عمرو السولية في بداية المباراة".

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ودافع محارب عن باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي وقتها والزمالك حاليا: "كارتيرون نجح مع النادي الأهلي وفقا للمتاح".

وعن الخسارة في البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، قال محارب: "كان صعب بعد الخسارة بنهائي أفريقيا بـ3 أيام لعب مباراة".

وبدأ محارب مسيرته بناشئي الأهلي قبل تصعيده مع الفريق الأول موسم 2013 تحت قيادة محمد يوسف، معبرا عن فخره بالتدريب بجانب الجيل الذهبي محمد بركات، ومحمد أبو تريكة، قبل أن يرحل لصفوف الجونة ومنه إلى سموحة قبل العودة مجددا للأهلي.

وأضاف محارب: "الموسم الثاني مع سموحة كان الأفضل في مسيرتي كنت هداف الفريق أحرزت 4 أهداف بالكونفدرالية، و5 بالدوري،، تلقيت عرضا من الزمالك ولكنه رفضته بعد طلب الأهلي، لأوقع على بياض".