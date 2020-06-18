أتلتيكو مدريد يكتسح أوساسونا في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني، بعدما سحق مضيفه أوساسونا 5 / صفر في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 49 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقا بفارق نقطتين أمام ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس، الذي يحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس غدا الخميس في نفس المرحلة.

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في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح جواو فيليكس التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 27، قبل أن يهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 56.

وأضاف ماركوس يورينتي وألفارو موراتا الهدفين الثالث والرابع لأتلتيكو في الدقيقتين 79 و82، فيما اختتم يانيك كاراسكو مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 88.