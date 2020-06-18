طلعت يوسف: عودة الدوري مستحيلة.. ونحتاج 8 أسابيع فترة إعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن عودة دوري WE المصري في الوقت الذي حدده اتحاد الكرة مستحيلة، مشيراً إلى أنه طالب اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين للأندية.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "لم نلعب منذ 3 أشهر، ونحتاج إلى 8 أسابيع فترة إعداد كي يعود اللاعبين لمستواهم".

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وأضاف: "عودة الدوري في الوقت الذي أعلن عنه مستحيلة طبعا، ولا يوجد مقارنة بيننا وبين أوروبا، ومقومات اللاعب المصري مختلفة عنهم، ولن أقوم بالتضحية بصحة اللاعبين".

وتابع: "لازم أن تقوم بعمل تحليلات الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات وعملها بشكل دوري، واتمنى أن يكون هناك منطق في الأمور واحنا بنناقشها، وأن نسعى للمصلحة العامة".

وأتم يوسف تصريحاته: "طالبت اتحاد الكرة بالجلوس مع المديرين الفنيين للأندية، حتى يعرفوا رؤيتهم للوضع الحالي،ونحن مع قرارات الدولة ولكن دون أن تأتي بضرر علينا".