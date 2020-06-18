المقاولون: الأهلي لم يطلب طاهر قبل اليوم.. واللاعب يفضله بعد الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بأنه الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لطلب طاهر محمد طاهر، كانت الأولى في عملية التفاوض بين الناديين، قائلًا أن اللاعب يفضل الاحتراف لكنه يرحب باللعب لبطل الدوري.

وقال محسن صلاح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية اليوم الأربعاء: "لم يتم الحديث بشأن رغبة الأهلي في الحصول على طاهر محمد طاهر قبل اليوم."

وتابع: "الخطيب طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر عن طريق الشراء بشكل نهائي أو الإعارة بالشكل الذي يناسب الناديين واللاعب."

وأما عن رغبة طاهر محمد طاهر، فقال رئيس المقاولون: "طموح اللاعب دائمًا هو الاحتراف في أوروبا وخوض تجربة جديدة ولولا سوء الحظ والإصابات العديدة لكن قد عاد إلى أوروبا من جديد."

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وأضاف: "لم يحدث من قبل التفاوض بشأن طاهر محمد طاهر ولم يتم الحديث عن المقابل المادي إطلاقًا وتم طرح أفكار بشأن البيع أو الإعارة."

وواصل: "اللاعب مرحب للغاية بالانتقال إلى الأهلي، وهو يقول أن طموحه الاحتراف لكن هذا لا يمنع اللعب لمدة عام في الأهلي."

واستطرد: "من بين العروض المسموح بها في التفاوض خلال الفترة المقبلة أن الأهلي يمتلك عدد من اللاعبين متواجدين في أندية أخرى على سبيل الإعارة وعرض علينا عدة أسماء يمكن أن نأخذها في الاعتبار."

وتحدث عن موقف معروف يوسف المعار للفريق من الزمالك: "أبلغت في وقت سابق رئيس الزمالك مرتضى منصور برغبتنا في استمرار اللاعب ومازلت أعبر عن هذه الرغبة حتى الآن."