رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تعيين مراقب طبي في جميع مباريات الدوري

قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه.
تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".
وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى
وتابع: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".
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