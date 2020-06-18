رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تعيين مراقب طبي في جميع مباريات الدوري

قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه.



وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى

تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

وتابع: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".