أشرف زكي: أناشد ناديي الزمالك والأهلي بعمل مبادرة من أجل مصر

قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إن لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز شبه محسومة لصالح النادي الأهلي في ظل فارق النقاط الكبير بين أقرب منافسيه.

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هدفي هو عودة النشاط الفني مرة أخرى وعلى الدولة أن تبحث عن

حلول أخري لعودة النشاط".

وأضاف: "توقعت أن يخرج الزمالك منتصراً في فبراير الأسود علي الترجي والأهلي، وعلي الجميع أن يتكاتف من أجل البلد و أناشد مجلسي الزمالك والاهلي بعمل مبادرة من أجل مصر".