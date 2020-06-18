أشرف زكي: الزمالك أكبر نادي في مصر ولا يعاني من أزمات مالية

قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه نادي الزمالك لا يعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد أشرف زكي في تصريحات

خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الزمالك كبير وقادر على تخطي الأزمة المالية بشأن فيروس كورونا، ولا نعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق".

وتابع: "الزمالك كان اوضتين وصالة وكنت بغير من أندية الجزيرة والصيد لكنه تحول لاكبر نادي في مصر، لم آخذ رأي حد في مسألة ترشحي للزمالك واللاعبين السابقين فرحوا بهذا القرار".

