رئيس اللجنة الطبية: استبعاد الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية من الدوري

كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية. مخالفة الإجراءات الاحترازية. وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع". النهار: "أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع". وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

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