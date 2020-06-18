عمر ربيع ياسين: المثلوثي وقع للترجي.. واللاعب اتفق مع الزمالك بعد تراجع بطل تونس

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لصفاقسي التونسي الذي اقترب من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وقع على عقود انتقاله للترجي التونسي قبل الدخول في مفاوضات مع الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر

برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار: "الترجي التونسي تراجع عن إتمام التعاقد بسبب رغبتهم في ضم حمدي النقاز".

وأوضح: "تراجع الترجي التونسي عن الصفقة تسبب في موافقة المثلوثي على الانضمام للزمالك".