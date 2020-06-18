نادي أسوان: لم نفاوض حازم إمام بشأن تدريب الفريق بسبب ضعف خبرته

قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن نادي أسوان لم يفاوض حازم إمام لتولي القيادة الفنية للفريق كما ردد البعض في الآونة الأخيرة.
وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"
وتابع: "يتم عرض علينا بعض الأسماء ولكننا لم نفاوض أي مدرب حتى الآن ولكن بداية الأسبوع المقبل سيشهد تطورا كبيرا في ذلك الملف".
وأتم: "هناك اجتماع يومي الخميس والجمعة على أن يكون حسم ملف المدير الفني يوم السبت وسيكون صاحب خبرات كبيرة وهي النقطة الأهم".
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