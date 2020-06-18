إسلام صادق يفجر مفاجأة مدوية بشأن اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن مفاجآة من العيار الثقيل فى اجتماع أندية الدوري الممتاز اليوم مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأندية التى حضرت اليوم فى اجتماع اللجنة الخماسية لم تعترض على استئناف بطولة الدوري الممتاز وكان على رأسهم الزمالك والمقاولون العرب".

وأضاف: "الأندية فقط طالبت الحصول على دعم مادي من اتحاد الكرة، وعمرو الجنايني وعد الأندية بالبحث عن جهة لدعمهم خلال الفترة المقبلة". الممتاز وكان على رأسهم الزمالك والمقاولون العرب".وأضاف: "الأندية فقط طالبت الحصول على دعم مادي من اتحاد الكرة، وعمرو الجنايني وعد الأندية بالبحث عن جهة لدعمهم خلال الفترة المقبلة".

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