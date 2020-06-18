إسلام صادق: الزمالك بدأ استعداده للدوري بشكل فعلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو نادي الزمالك بدأ فعليًا استعداده لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك سيبدأ من يوم السبت المقبل إجراءات تحليل اللاعبين من أجل استئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري". من أجل استئناف النشاط الرياضي وعودة الدوري". وأضاف: "الزمالك يستعد بقوة لعودة الدوري، وكارتيرون بدأ وضع خطة عودة اللاعبين إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة".

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