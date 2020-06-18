رياضة | وكيله يفجر مفاجأة عن عودة أزارو إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيله يفجر مفاجأة عن عودة أزارو إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفني السويسري لحسم موقف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق والمعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال حميد البوزيدي، وكيل أعمال وليد أزارو، إن الأوضاع في المغرب باتت جيدة بشأن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

وأكد البوزيدي في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم"

وعن وليد أزارو، أكد: "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري"

وأوضح: "وعليه فإنه من المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم فيتبقى موسم في عقد اللاعب"