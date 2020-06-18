رياضة | مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سبب غيابه عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سبب غيابه عن اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب غيابه عن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء مع أندية الدوري لحسم ملف استكمال الدوري المصري الفترة المقبلة.

ولم يحضر مرتضى منصور احتماع اتحاد الكرة وانما حضر عن نادي الزمالك كل من إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريف حسن.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إسماعيل يوسف ذهب بدلا مني لاجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، وهذا لأنني فضلت عدم الذهاب حتى لا يتم تصوير المشهد بفرض رأيي عليهم".

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وتابع: "نختلف كثيرا مع بعضنا البعض ولكن نحن في النهاية في بلد ديمقراطية لذا نسعى لتطبيق الصالح العام".

وأضاف: "اللجنة الخماسية أتخذت قرار عودة الدوري على الرغم من أنها لجنة غير شرعية معينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وأختم رئيس نادي الزمالك حديثه قائلا: "ما يؤخذ على المسؤولين في الدولة أنهم أتخذوا قرار عودة الدوري العام قبل سماع أصوات الأندية الممثلة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".