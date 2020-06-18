رياضة | رئيس اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة: سيتم استبعاد أي نادي فى هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة: سيتم استبعاد أي نادي فى هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بجتمع مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية خلال الفترة الحالية من أجل حسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع"

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وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا"

وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات"

وعن موقف اللاعب الذي سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أي حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية"