رياضة | بعد تتويج نابولي.. تعرف على سجل المُتوجين بكأس إيطاليا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تتويج نابولي.. تعرف على سجل المُتوجين بكأس إيطاليا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق نابولي كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على فريق يوفنتوس بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما في نهائي البطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، ليتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة لحسم بطل الكأس هذا الموسم، والتي ابتسمت لصالح فريق نابولي بنتيجة 4 -2 بعدما أضاع اليوفي ركلتي جزاء عبر الثنائي دانيلو لويز وباولو ديبالا، ليتوج نابولي بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وحصد 16 فريقًا بطولة كأس إيطاليا عبر تاريخها منذ انطلاقها عام 1922، وكان فريق فادو أول فريق يتوج بلقب البطولة في التاريخ، بينما يعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجًا بكأس البطولة وحصد اللقب 13 مرة، يليه فريق روما وتوج بالكأس 9 مرات، ويأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 7 ألقاب بالتساوي مع فريق لاتسيو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" سجل المتوجين بكأس إيطاليا عبر تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1922 وحتي تتويج نابولي بالنسخة الحالية:-

- يوفنتوس.. 13 لقبًا

- روما .. 9 ألقاب

- إنتر ميلان.. 7 ألقاب

- لاتسيو.. 7 ألقاب

- نابولي.. 6 ألقاب

- فيورنتينا.. 6 ألقاب

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- تورينو.. 5 ألقاب

- ميلان.. 5 ألقاب

- سامبدوريا.. 4 ألقاب

- بارما.. 3 ألقاب

- بولونيا.. 2 لقبين

- فيتشينزا.. لقب وحيد

- أتالانتا.. لقب وحيد

- فينيسيا.. لقب وحيد

- جنوه.. لقب وحيد

- فادو .. لقب وحيد