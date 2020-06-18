رياضة | رئيس المقاولون يعلنها: طاهر محمد طاهر يرغب في الانتقال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون يعلنها: طاهر محمد طاهر يرغب في الانتقال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب تفاصيل طلب النادي الأهلي التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل.

وقال صلاح في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت :"أول مفاوضات رسمية بين الأهلي والمقاولون بخصوص طاهر كانت اليوم".

وأضاف :"الخطيب أبدى رغبة الأهلي في ضم طاهر على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي".

وتابع :"ما تردد بخصوص مفاوضات الأهلي لضم طاهر في الفترة السابقة كان مجرد اجتهادات".

وأوضح :"طاهر ابدى رغبته في اللعب للأهلي ، ورغبته ستكون حاسمة في وجهته المحلية بالموسم الجديد".

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وأردف :"طموح طاهر كان الاحتراف خارج مصر لكنه أعلن عن رغبته في اللعب موسم في الأهلي".

وزاد :"صفقة انضمام طاهر للأهلي قد تشهد حصولنا على بعض لاعبي الأهلي".

وعن موقف استمرار معروف يوسف في المقاولون العرب قال :"موقف النيجيري معروف يوسف لم يحسم حتى الآن رغم ترحيب رئيس الزمالك باستمراره مع المقاولون".

وعن موقف عماد النحاس من البقاء كمديرا فنيا للفريق قال :"عماد النحاس باق مع المقاولون العرب".

تم حديثه :"المقاولون معروف بحرصه ورعايته لكل أبناءه منذ عثمان أحمد عثمان حتى الآن".