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رياضة | وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة لمواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة "الليجا".

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في المباراة من أجل مواصلة الضغط على متصدر الترتيب بعد فوزه أمس على ليجانيس بهدفين دون رد.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- 

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حراسة المرمى : كورتوا – أريولا – ألتيوب 

خط الدفاع : كارفخال – ميليتاو – راموسي – فاران – مارسيلو – ميندي – خافي فيرنانديز

خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس رودريجيز – إيسكو 

خط الهجوم : إيدين هازارد – كريم بنزيمة – جاريث بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

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