رياضة | رئيس المقاولون العرب يكشف كواليس اجتماع رؤساء الأندية مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون العرب يكشف كواليس اجتماع رؤساء الأندية مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب كواليس الجلسة التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم مع رؤساء الأندية، لبحث أزمة استكمال الدوري.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ناقشنا مع الجنايني اليوم كل الملفات وعلى رأسها لائحة النظام الاساسي وعودة الدوري".

وأضاف :"هناك شبه اتفاق على تطبيق بند الـ 8 سنوات على المنصب الواحد فقط".

وتابع :"اتفقنا على منح الفرصة لمن تجاوزا الـ 70 للترشح بشرط توافر الجانبين الصحي والنفسي".

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وواصل :"قرار عودة النشاط الكروي صادر من الحكومة وهناك إجماع على احترامه".

وأشار :"لم يحدث أي تصويت بخصوص الموافقة على استئناف الدوري من عدمه".

وزاد :"الإجراءات الاحترازية تمثل عبء مالي كبير على جميع الأندية والإجراءات الاحترازية ستطبق في كل الأحوال".

وأردف :"إهدار ما تم من مباريات في هذا الموسم أمر عبثي وغير مقبول، كما أن كل الأندية بدأت في اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل استئناف التدريبات".

وأشار :"فريق المقاولون سيعود للتدريبات في العشرين من يونيو الجاري".