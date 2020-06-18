رياضة | اتحاد الكرة يدرس عمل مسحة للاعبين قبل كل مباراة وتعيين مراقب طبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدرس عمل مسحة للاعبين قبل كل مباراة وتعيين مراقب طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن إتاحة عودة نشاط كرة القدم يوم 25 يوليو القادم.

ويجتمع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية خلال الأيام الجارية من أجل حسم مصير الدوري المصري هذا الموسم.

وقال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة الخماسية بالاتحاد، تدرس عمل مسحة لكل لاعب قبل المباريات.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "سيتم عمل فحوصات طبية بشكل مستمر وقياس درجات حرارة وندرس عمل مسحة لكل لاعب للاطمئنان عليهم بشكل دوري"

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وتابع: "كما ندرس تدشين قاعدة بيانات طبية للاعبين لتدوين ومتابعة حالة اللاعبين وأعراضهم بشكل مستمر"

وقال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة"

وتابع: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده"