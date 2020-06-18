رياضة | محارب يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محارب يكشف أسباب رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي عن الأسباب التي دفعته ررحيل عن النادي الأحمر.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :":لم أشارك في الكثير من المباريات مع الكابتن محمد يوسف ولم أشارك إلا في مباراتين مباراة في الدوري المحلي وأخرى في إفريقيا".

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وأضاف :"نفسيتي كانت غير مهيئة بعد خسارة نهائي إفريقيا، وما حدث معي أنني لم أشارك حتى كدت أن أنسى الكرة".

وواصل :"لم أشارك مع لاسارتي لمدة 8 مباريات وبعدها شاركني في مباراة بدوري أبطال إفريقيا في مركز أخر غير مركزي داخل الملعب، بالجزائر".

وأشار :"لم أبخل بأي نقطة عرق بقميص النادي الأهلي، وجماهير النادي الأحمر تعلم ذلك".