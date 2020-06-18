رياضة | فرحة منقوصة لبايرن ميونخ بعد التتويج بالدوري بسبب خرق التعليمات

وأضاف كورنبروبست: "هذا لا يشكل جريمة جنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي يعد مخالفة إدارية في ألمانيا، وليس مخالفة جنائية.