رياضة | إسلام محارب: الأهلي خسر نهائي إفريقيا أمام الترجي بسبب "إرهاب" الجماهير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسلام محارب: الأهلي خسر نهائي إفريقيا أمام الترجي بسبب "إرهاب" الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي إنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لم أشارك في الموسم الأول مع النادي الأهلي بسبب رؤية الكابتن حسام البدري".

وأضاف :"البدري استخدمني كورقة بديلة في المباريات، ونجحت في المباريات التي شاركت فيها".

وأكمل :"بعد الإصابات التي حصلت في الفريق، اعتمد عليا الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل أساسي، حيث أخبرني بأنني من العناصر المهمة في الفريق".

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وأوضح :"خسرنا نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام الترجي التونسي بسبب الإرهاب من قبل الجماهير الذي وجدناه هناك والتعامل معنا".

وأشار :"في حال عدم خوضنا اللقاء في تونس كنا سنموت ولن نخرج من الملعب، الجميع شاهد ما حدث معنا هناك".

وتابع :"خضنا المباراة النهائية خوفا على حياتنا ولم نتوج باللقب في هذه النسخة لأسباب غير كروية".

وأردف قائلًا :"العدييد من الاشخاص في الوسط الرياضي كانوا يحاربون الأهلي في الفترة التي وصل فيها إلى نهائي إفريقيا مع كارتيرون".

وزاد :"نقص الخبرة في تشكيل فريق الأهلي كان سببًا أخر في خسارة نهائي إفريقيا".