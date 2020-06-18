رياضة | مجدي عبد العاطي لـ "الخليج 365": هناك صعوبات كثيرة ستواجه استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجدي عبد العاطي لـ "الخليج 365": هناك صعوبات كثيرة ستواجه استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي أسوان، عن رأيه في عودة الدوري المصري، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي باستئناف النشاط الرياضي.

حيث أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن استئناف النشاط الرياضي في مصر، وعودة التدريبات لفرق الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" القرار صعب جدًا على الدولة والأندية، وأتمنى طبعًا الدوري يكمل لأن الإلغاء ده ضرر للكل، لكن في النهاية أنا شايف الاستكمال هيواجه صعوبات كثيرة من الأندية".

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وتابع:" من وجهه نظري الدوري كان يتلغي الموسم ده، ونبدأ الموسم الجديد بنظام ومواعيد محدده، ويبقى عندنا الوقت اللي تكون الإصابات بفيروس كورونا قلت كتير عن الأول، وميبقاش الوضع مقلق زي دلوقتي".

وأتم:" لابد منح معظم الأندية فترة إعداد تصل إلى شهر ونص، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، ومنع حدوث إصابات مزمنة".

يذكر أن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، قد نشر بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن من خلاله تقدمه باستقالته من تدريب الفريق الجنوبي.